Рим, 19 марта, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Заключение предварительной договоренности о присоединении Италии к проекту «Один пояс — один путь» ни в коей мере не противоречит «евроатлантичности» страны, заявил в ходе своего выступления в парламенте во вторник, 19 марта, премьер-министр Джузеппе Конте, передает Affari Italiani.

(сс) AbsolutVision Китай и Европа

Конте отметил, что договор с КНР является в чистом виде экономическим, не содержит никаких рисков для национальных интересов страны и не противоречит правилам ЕС.

Как сообщалось ранее, договор о присоединении Италии к китайскому проекту будет подписан в ходе первого государственного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Италию в конце текущей недели, 18−24 марта.

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