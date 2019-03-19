Москва, 19 марта, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Сам федеральный закон о фейковых новостях комментировать смысла уже нет — он давно и подробно обсужден экспертами самых разных направлений. А вот поправки, которыми он «оброс» на своем пути к утверждению, весьма интересны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Так, в частности, интернет-СМИ получили право самостоятельно удалять ложную информацию до блокировки — зарегистрированным изданиям дают сутки на удаление недостоверной информации. И это правильно, так как именно интернет-издания наиболее оперативно обмениваются информацией и запросто могут без злого умысла «зачерпнуть» недостоверные сведения у кого-то из коллег», — пояснил эксперт.

Нет смысла строго наказывать за неумышленные ошибки, если у СМИ есть возможность оперативно удалить фейковую информацию, опубликованную в результате подобного казуса. Не менее важен и факт, что из закона убрана размытая формулировка «иные тяжкие последствия», а представлен четкий список. Кодифицированная система права, принятая в России, предполагает наличие именно четких критериев тех или иных деяний в случае каких-либо споров и разбирательств.

«Помимо этого, в последней редакции разделена ответственность в зависимости от тяжести последствий, что крайне важно, так как диапазон негативного воздействия тех или иных фейковых новостей может быть огромным — от легкого сарказма до паники в обществе и нанесения фактического репутационного и материального ущерба», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», устанавливающие ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков) и оскорбление государственных символов.

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