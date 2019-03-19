Киев, 19 марта, 2019, 15:08 — ИА Регнум. МВФ «обеспокоен» недавним решением об отмене ответственности в Уголовном кодексе Украины за незаконное обогащение, однако об отмене кредитных траншей на сегодня речь не идет.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Радио НВ» сегодня, 19 марта.

По ее словам, в мае-июне Киев должна посетить оценочная миссия Фонда, и только по результатам этого визита будет приниматься решение о предоставлении Украине очередного транша.

В целом, отметила Маркарова, подавляющую часть вещей, которые Киев должен был выполнить на сегодняшний день по договоренностям с МВФ, выполняется.

Помимо проблемы отмены ответственности за незаконное обогащение, подчеркнула также глава украинского минфина, экспертов МВФ беспокоит задержка с большой приватизацией.

Вместе с тем политолог и журналист Юрий Бутусов заявляет, что МВФ уже фактически отказал Украине в новом транше из-за отмены статьи о незаконном обогащении — и дыру в резервах НБУ покроют за счет налогоплательщиков.

«Вместо дешевых денег МВФ для покрытия дефицита в резервах НБУ Украина будет брать дорогие кредиты в коммерческих банках, выпускать облигации с высокой доходностью, то есть тратить в 3 раза больше средств. 12 марта Украина продала на 350 млн долларов облигации займа с обязательством выплачивать 9,75% годовых в валюте. Эти деньги можно было взять по гораздо более низкой ставке МВФ в 3%», — подчеркивает эксперт.

По его словам, неприкосновенность депутатов и чиновников действующей власти обойдется Украине очень дорого:

«Это подрыв доверия наших западных партнеров, это конкретные деньги — многие миллионы долларов, которые потеряют украинские налогоплательщики, которые теперь будут направлены на получение дорогих денег».

ИА REGNUM напоминает, что согласно договоренностям Киева и МВФ, Украина должна в этом году получить два транша кредита по 1,3 млрд долларов, в мае и в ноябре, в случае выполнения ряда политических и экономических условий. В Нацбанке уже заявили, что не видят рисков для продолжения сотрудничества с МВФ, которое на сегодня «продолжается в обычном режиме».

26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью, которая позволяла привлечь чиновников к ответственности в случае, когда их активы и расходы явно превышают официальные доходы. Введения на Украине этого закона добивался МВФ, поэтому политики и эксперты прогнозируют резкое охлаждение отношений между сторонами.