Симферополь, 19 марта, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Каждый раз, когда президент Украины Пётр Порошенко упоминает Крым во время своих предвыборных обещаний, жители полуострова вспоминают о его позорном изгнании из Симферополя в феврале 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook 19 марта написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Порошенко поделился со СМИ очередными ритуальными планами по «возвращению Крыма» Украине, а его западные хозяева в очередной раз заявили, что не признают российский статус нашего региона. Мнение крымчан этих деятелей, как обычно, не интересует. Наш полуостров для них — это просто кусок суши без людей. Именно поэтому все их заявления были, есть и останутся пустым сотрясанием воздуха», — уверен глава РК.

По его словам, крымчане хорошо знают цену предвыборным обещаниям украинских президентов — «копейка в базарный день».

«Каждый раз, когда он вспоминает о Крыме, жители полуострова вспоминают о его позорном изгнании из Симферополя в феврале 2014 года. Как говорится, можем повторить», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».