Москва, 19 марта, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Работа моряков-подводников крайне сложная и довольно опасная, и высокие зарплаты вполне оправданы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Служба связана не только с необходимостью в совершенстве знать сложнейшие устройства, механизмы, электронику, вооружения, но и сопровождается довольно тяжелыми и опасными условиями службы при непосредственном патрулировании под водой.

Ограниченное пространство, психологические аспекты взаимодействия с сослуживцами в замкнутом коллективе, бытовые трудности — всё это делает службу подводника действительно непростой», — пояснил эксперт.

Что касается Северного флота, то следует понимать, что это Заполярье, где лето носит очень условный характер и большую часть года весьма некомфортная зима, да к тому же еще и в условиях полярной ночи. Так что даже на суше пребывание в таком климате никак нельзя отнести к легкому делу.

«Так что высокие заработные платы у подводников Северного флота — явление вполне оправданное. Впрочем, фактические цифры окладов на тех или иных должностях в СФ точно неизвестны, опираемся только на те цифры, которые озвучил командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов», — отметил Коренев.

Подробности: Вице-адмирал назвал зарплату командира подлодки

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов заявил, что заработные платы моряков-подводников начинаются в среднем от 70 тыс. рублей. Командир подводной лодки получает порядка 250 тыс. рублей.

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