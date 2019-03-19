Рыбинск, Ярославская область, 19 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области готов проект реконструкции Лоцманского бульвара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Стоимость работ по благоустройству составит 4 миллиона 660 тысяч рублей.

Администрация Рыбинска Лоцманский бульвар в Рыбинске

«Проект благоустройства Лоцманского бульвара готов, мы получили положительное заключение из госэкспертизы. В ближайшее время будем размещать закупку, и ориентировочно через полтора месяца определится подрядная организация, которая реализует этот проект в течение лета, — рассказал ИА REGNUM рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На бульваре заменят покрытие, вместо асфальта положат тротуарную плитку, планируется ремонт чугунного оборудования, установка фонарей, парковых скамеек и урн. А вот скульптурную композицию «Трал» с набережной уберут.

«Памятник рыболовному судну, который известен рыбинцам как «Трал», будет демонтирован. Однозначно он будет сохранен, но располагаться на другой городской территории. Сейчас мы определяемся с тем, где он будет находиться, — сообщил Алексей Рябченков.

В рамках реконструкции пройдет и озеленение Лоцманского бульвара. Здесь посадят туи и клены.