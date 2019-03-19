Киев, 19 марта, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Очередной высокопоставленный украинский политик заявил, что Украина в настоящий момент имеет все возможности стать «восточным флангом НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе рабочего визита в Ивано-Франковск, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта.

Напомним, что сегодня же было опубликовано интервью заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, который заявил, что Украина уже сегодня де-факто является восточным флангом НАТО, поэтому официальное получение ПДЧ (План действий по членству в альянсе) в определенной перспективе не является чем-то нереальным.

По словам Климпуш-Цинадзе, именно сотрудничество с НАТО — это единственный путь для Украины выйти из «серой зоны нестабильности и угроз».

«Те, кто ставит под сомнение нашу интеграцию с НАТО — в очередной раз отказывают Украине в праве стать частью надежного пространства безопасности. Это не соответствует нашим национальным интересам. Мы построили сильную и боеспособную армию — даже не с нуля, а с минуса. Важной в этом процессе была поддержка наших партнеров по НАТО. Мы продолжаем вместе работать над усилением обороноспособности вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности и обороны», — отметила представитель правительства.

Она подчеркнула, что Киев идет в Альянс не с пустыми руками.

«Нам есть что вложить в эту систему безопасности… Ведь украинская армия является единственной в Европе и одной из немногих в мире, которая ведет сухопутную войну и имеет уникальный боевой опыт противостояния одной из самых мощных армий мира — российской. К тому же в НАТО признают, что украинский опыт реагирования на гибридные угрозы и гибридную тактику войны является уникальным и бесценным», — заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в ходе визита в Хмельницкую область президент Порошенко заявил, что план движения Украины в направлении членства в Европейском союзе и НАТО разработан по годам, месяцам, неделям и даже по дням, и пообещал, что ни один день не будет потерян.

Также 18 марта спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не может спрогнозировать, когда Украина сможет пополнить ряды НАТО, но подчеркнул, что зависит этот процесс от двух аспектов: соответствия страны установленным критериям и готовности самого Альянса к её принятию.