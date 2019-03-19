Ярославль, 19 марта, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области опубликовал данные об объёме платных услуг, оказанных населению региона за два первых месяца 2019 года.

Согласно этому документу, объём рынка платных услуг с начала года составил 9897,3 млн рублей. В структуре объема выделяются жилищно-коммунальные услуги, на оплату которых ярославцы потратили 4685,4 млн рублей. Следующими идут телекоммуникационные услуги — 1668,3 млн рублей, и транспортные расходы — 781,8 млн.

Меньше всего составила выручка от оказания ветеринарных услуг — на них в январе-феврале 2019 года жители области потратили всего 19,5 млн рублей.