Москва, 19 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. В 2018 году стал более эффективным надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса России. Государство выделяет значительные средства на эти цели, заявил сегодня, 19 марта, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

По словам Путина, нужно добиться того, чтобы всё, что связано с выполнением планов в области повышения обороноспособности страны, было поставлено «на государственные серьёзные рельсы».

«Нельзя допустить никаких нарушений и никакого воровства — это самое главное. К сожалению, такие факты имели место», — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что принципиальная позиция военных прокуроров позволила обеспечить позитивную динамику состояния дисциплины и правопорядка в российских войсках.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он подводит итоги работы ведомства за 2018 год и ставит задачи на 2019 год.

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