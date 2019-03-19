Ярославль, 19 марта, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В поселке Заволжье Ярославской области планируется построить новую школу на 350 мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района.

Сайт администрации ЯМР Школа в Ярославском районе

На данный момент идет формирование проектно-сметной документации для подачи документов в ФЦП «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Срок стройки определен — 2021−2022 годы. Также в администрации района планируют возведение детского сада на 220 мест в поселке Карачиха.

Кроме того, по национальному проекту «Демография» в поселке Кузнечиха и в селе Лучинское построят ясли. На конец 2019 года запланирована сдача яслей на 90 мест в поселке Красный Бор.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района, по данному объекту проходят аукционные торги, по итогам которых будет заключен договор на работы с подрядной организацией.