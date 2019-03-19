Нальчик, 19 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пресечена попытка провоза 25 тонн спиртосодержащей продукции, которая не была внесена в ЕГАИС. По видом лекарственного препарата в грузовике незаконно перевозилась спиртосодержащая жидкость в 10-литровых канистрах, сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования на Северном Кавказе.

Росалкогольрегулирование СКФО Левая спиртосодержащая продукция

«В кузове большегрузного автомобиля марки DAF обнаружено 25 тонн спиртосодержащей продукции — настойки прополиса гомеопатической, крепостью 90% производства ООО «Марат и К», расфасованной в пластиковые канистры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Нелегальный груз был остановлен 18 марта на границе с Северной Осетией. Вместе с автомобилем его арестовали и поместили на досудебное хранение в АО «Росспиртпром». По факту начато расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Кабардино-Балкарии было задержано сразу семь грузовых автомашин, перевозивших нелегальный спирт под видом медицинских препаратов. Арестовано 180 тонн этилового спирта, который был произведен, согласно этикетке, московской компанией ООО «Константа-Фарм М».