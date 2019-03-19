Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Автозаправочные станции и сейчас больше зарабатывают не на продаже бензина, а на других услугах, и если разрешение продавать пиво приведет к остановке роста цен на бензин, автомобилисты будут это приветствовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 марта, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя предложения Вагита Алекперова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Как сообщалось ранее, глава «Лукойла» призвал вновь разрешить продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. По его мнению, это поможет «повысить маржинальность» на рынке и позволит «устранить пики скачков цены на бензин». Кроме того, по словам Алекперова, продажи легального алкоголя на АЗС приведут к снижению потребления продаваемых на трассах суррогатов.

«Когда законодатель запрещал продажу слабого алкоголя на АЗС, его логика состояла в том, что водителей не надо вводить в соблазн. Но если человек, как только видит пиво, не может устоять и немедленно пьет, то его надо лечить. От алкоголизма. И в целом бороться надо с алкоголизмом, а не с продажами на АЗС.

Основной доход АЗС давно уже приносит не бензин, а сопутствующие товары и услуги, от мойки до кофе. Наценка на бензин у них может быть на уровне 5%, а на кофе — 100%. Если разрешить им продавать пиво и они вследствие этого перестанут повышать цены на бензин, мы будем это приветствовать. Хотя уверенности в том, что именно так произойдет, нет.

Неудивительно, что это предложение делает руководитель крупной вертикально-интегрированной компании. Они на розничных продажах бензина могут себе позволить вообще не зарабатывать, просто подняв цену на опт. А вот мелким участникам рынка, чтобы выжить, надо зарабатывать как на кофе, так и на бензине», — отметил Александр Холодов.