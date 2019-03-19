Если это остановит рост цен на бензин — идея хорошая: о продаже пива на АЗС
Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Автозаправочные станции и сейчас больше зарабатывают не на продаже бензина, а на других услугах, и если разрешение продавать пиво приведет к остановке роста цен на бензин, автомобилисты будут это приветствовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 марта, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя предложения Вагита Алекперова.
Как сообщалось ранее, глава «Лукойла» призвал вновь разрешить продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. По его мнению, это поможет «повысить маржинальность» на рынке и позволит «устранить пики скачков цены на бензин». Кроме того, по словам Алекперова, продажи легального алкоголя на АЗС приведут к снижению потребления продаваемых на трассах суррогатов.
«Когда законодатель запрещал продажу слабого алкоголя на АЗС, его логика состояла в том, что водителей не надо вводить в соблазн. Но если человек, как только видит пиво, не может устоять и немедленно пьет, то его надо лечить. От алкоголизма. И в целом бороться надо с алкоголизмом, а не с продажами на АЗС.
Основной доход АЗС давно уже приносит не бензин, а сопутствующие товары и услуги, от мойки до кофе. Наценка на бензин у них может быть на уровне 5%, а на кофе — 100%. Если разрешить им продавать пиво и они вследствие этого перестанут повышать цены на бензин, мы будем это приветствовать. Хотя уверенности в том, что именно так произойдет, нет.
Неудивительно, что это предложение делает руководитель крупной вертикально-интегрированной компании. Они на розничных продажах бензина могут себе позволить вообще не зарабатывать, просто подняв цену на опт. А вот мелким участникам рынка, чтобы выжить, надо зарабатывать как на кофе, так и на бензине», — отметил Александр Холодов.