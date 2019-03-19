Ярославль, 19 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Своё мнение о нормах так называемых законов «о фейковых новостях и неуважении к власти» корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Государственной думы РФ от Ярославской области Илья Осипов («Единая Россия»).

Илья Осипов

«Поправки в закон вызвали достаточно бурную реакцию в обществе. Но негативные оценки во многом вызваны непониманием их сути и порой элементарной некомпетентностью. Во-первых, закон говорит об ответственности и возможном ограничении доступа к заведомо ложной информации, распространение которой может привести к тяжёлым последствиям, как то причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка. То есть речь идёт о пресечении злонамеренных действий. Наверное, все ещё помнят последствия действий украинского пранкера в Кемерово. Мы живём в мире, где недостоверная информация может порой нанести не меньший вред, чем оружие», — заявил Илья Осипов.

По мнению депутата, практика применения новых законодательных норм ни в коем случае не должна привести к ограничению гражданского права на свободу слова.

«Не надо путать неуважение к власти с конструктивной критикой. Это разные понятия. Федеральный закон определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, в неприличной форме (подчёркиваю это) выражающей явное неуважение к обществу, государству, государственным символам и органам государственной власти. Примерно так же мы все относимся к общественной дискуссии, к простому общению в быту: одно дело — быть не согласным и спорить, другое — материться, хамить и оскорблять», — пояснил Илья Осипов.

Депутат отметил, что новые нормы закона в равной степени относятся ко всем гражданам, включая представителей власти и, например, депутатов. В частности, некоторым политическим деятелям теперь надо внимательней относиться к своим словам.