Украина «вошла» в НАТО, США лишились «самолётов судного дня»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Киеве считают, что Украина уже является восточным флангом НАТО;
- Северная Корея учится наносить удары с воздуха;
- В США затонула авиабаза с «самолётами судного дня»;
- Минобороны показало испытания ракетоносца «Борей»;
- Строительство заводов на Байкале могут запретить.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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