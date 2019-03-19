Калуга, 19 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. В городе Боровске (Калужская область) 19 марта утром произошел пожар, в результате которого погиб 72-летний мужчина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Юрий Соловьев.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

По его словам, пожар начался из-за автомобильного аккумулятора, который мужчина принес домой накануне и поставил заряжаться от домашней розетки.

«Следователи провели необходимые следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Юрий Соловьев.

Специалисты советуют при зарядке автомобильного аккумулятора не оставлять его без присмотра на длительное время, хорошо проветривать помещение и исключить нахождение поблизости открытого огня и обогревательных приборов.