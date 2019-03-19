Москва, 19 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Введение безбагажных тарифов нужно «Аэрофлоту», прежде всего, для того чтобы конкурировать с другими авиакомпаниями и в этом сегменте перевозок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 марта, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя сообщения руководителей группы «Аэрофлот».

(сс) Gellinger Cамолет

Как сообщалось ранее, «Аэрофлот» анонсировал введение с апреля 2019 года безбагажных тарифов на некоторых направлениях. Упоминается, что такие тарифы появятся на некоторых европейских направлениях (рейсы в Германию и Италию). Снижение стоимости такого билета, по заявлению авиакомпании, может составлять до 30%.

«Если авиакомпания будет вести себя по-честному, то снижение стоимости билетов для пассажиров без багажа не должно привести к росту стоимости для тех, кто летает с багажом. Другое дело, что это будет довольно сложно отследить, ведь по ряду причин стоимость этих билетов и так растет.

«Аэрофлоту» такие тарифы нужны в первую очередь для того, чтобы участвовать в конкурентной борьбе. Аналогичные тарифы уже вели S7, Utair, «Уральские авиалинии». Они должны быть конкурентоспособными в том числе и в этом сегменте.

Что же касается тех, кто будет пользоваться такими тарифами, то можно вспомнить, к примеру, о молодежи. Это общемировая тенденция: статистика показывает, что 80% решений о кратком путешествии представители так называемого «поколения Z» принимают спонтанно», — отметил Борис Рыбак.