Калуга, 19 марта, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Растущий спрос на высококачественную говядину дал импульс развитию в Калужской области специализированного мясного скотоводства. Об этом 19 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru В животноводческом хозяйстве.

По данным ведомства, в настоящее время в хозяйствах разных форм собственности сформирован массив скота мясного направления продуктивности общей численностью 59,4 тыс. голов, что на 13,4 тыс. голов (29%) больше уровня соответствующего периода 2018 года, в том числе — 23 тысячи коров, что на 5,6 тыс. больше к уровню 2018 года.

Численность поголовья чистопородного мясного скота на 1 января 2019 года составила 56,2 тыс. голов, что на 38% превысило соответствующий показатель 2018 года, в том числе чистопородных коров — 22 тысячи голов, или 138% к уровню 2018 года соответственно.

Для устойчивого развития мясной отрасли в Калужской области создано четыре племенных репродуктора: на базе ООО «Центр генетики «Ангус» Бабынинского района и ООО «Нива» Мещовского района по разведению абердин-ангусской породы американской селекции, ООО «ДИК» Бабынинского района по разведению герефордской породы крупного рогатого скота, ООО «Угра Центр» Юхновского района по разведению галловейской породы скота. Удельный вес племенного скота мясного направления продуктивности составляет 14,7%.

На долю крупнейшего в России агропромышленного холдинга в калужском регионе приходится 84% от общей численности крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Сотрудничество ведется с 2014 года. Данный агропромышленный холдинг выбрал Калужскую область как перспективный регион для расширения проекта по созданию подотрасли мясного скотоводства на базе специализированного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы, реализуемого в Брянской области. На сегодня деятельность холдинга осуществляется на территории 11 муниципальных районов области. По состоянию на 1 марта 2019 года численность крупного рогатого скота на площадках мясной компании составляет 49,9 тыс. голов.

Развитие подотрасли мясного скотоводства, по мнению местных властей, будет иметь кумулятивный эффект для всей экономики региона и смежных отраслей — мясопереработки, транспорта и логистики, торговли и общественного питания.