Москва, 19 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, укрепление рубля продолжится. Причины спроса в основном спекулятивные и могут прекратить свое влияние на валютных трейдеров в любой момент. Пока что основными факторами для активности покупателей являются налоговый период в стране, дорожающая в мире нефть, падающий в мире доллар США, отсутствие опасений относительно введения новых санкций, стабильный спрос на ОФЗ и ожидание продления амнистии капиталов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Кроме того, стоит учитывать высокий уровень важности этой недели с позиции монетарной политики США и России. 20 марта решение по вопросу денежно-кредитной политики (ДКП) примет Федрезерв, а 21 марта — ЦБ РФ. Решения обоих центробанков, вероятно, окажут большое влияние на курс доллара к рублю, поэтому накануне этих событий спекулянты пытаются отработать свои стратегии и запастись дешевыми долларами и евро относительно рубля», — пояснила эксперт.

Дополнительно обратим внимание, что перед релизом решений обоих финрегуляторов, как 19 марта, так и 21 марта, скачки по курсу рубля могут превысить 1,2%, то есть колебания будут более одного рубля.

«Это непривычная волатильность для валютного рынка России, но рост рубля в момент принятия санкций со стороны США, Канады и ЕС также можно назвать непривычной динамикой, а это происходит. Целевые уровни для продажи рубля по отношению к доллару расположены на уровне 61,60−63, по отношению к евро на отметках 71,70−72 рубля», — полагает Сальникова.

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