Барнаул, 19 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Существование «летнего» и «зимнего» времени в такой огромной стране, как Россия, было вполне оправдано и комфортно для её жителей. Однако сокращение и неравномерное распределение часовых поясов, допущенное в своё время Дмитрием Медведевым, поделило граждан на два непримиримых лагеря. Последующие законодательные «игры со стрелками» были совершенно неуместными, отметила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о возвращении «летнего» и «зимнего» времени.

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«С того момента, как 26 октября 2014 года Россия перешла на «вечное» зимнее время, а еще раньше отказалась от сезонного перевода стрелок, не минуло ещё и пяти лет, а в Госдуме вновь озаботились игрой со стрелками. Примечательно, что в феврале 2018 года, предлагая законопроект о переходе на «вечное» летнее время (которым предлагается «установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа»), депутат Андрей Барышев приводил те же самые аргументы, что были использованы в обосновании при переходе на зимнее время.

К примеру, парламентарий, ссылаясь на неких учёных МГУ и обращения многочисленных граждан, заявил о десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления, вреде здоровью, необходимости экономии ресурсов и «рационального использования светлого времени суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью», — отметила Светлана Шаповалова.

Больше всего беспокоит сокращение часовых поясов и их неграмотное распределение. Именно это поделило россиян на два непримиримых лагеря: сторонников зимнего и летнего времени. За то что Дмитрий Медведев, в бытность своего президентства, сократил количество часовых поясов и отменил переход на сезонное время, алтайские ученые уже поставили ему двойку по геометрии, арифметике и географии.

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Так что возврат к «летнему» и «зимнему времени» позволит жителям некоторых регионов избавиться от пытки светлыми ночами и тёмными днями, но для того, чтобы всем гражданам России было комфортно, нужно исправить ошибки часовой реформы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени, в Госдуму РФ внёс депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия»). На эту инициативу его подвигли многочисленные обращения граждан в федеральные и региональные органы власти, результаты социологических опросов, а также региональные инициативы о переходе на «летнее» время.