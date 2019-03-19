Москва, 19 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Сейчас уже годовая инфляция в России выше уровня 5%. Еще в декабре 2018 года на последней пресс-конференции ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что пик по инфляции после повышения НДС ожидается в марте-апреле. В начале 2019 года наблюдалось повышение цен. Но, исходя из её слов, получается, что нужно ждать второй волны повышения цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

Все ждали повышения цен, не для кого это не было секретом — ещё летом 2018 года приняли решение о повышении НДС. Население набрало впрок товаров побольше, чтобы хватило подольше. Ажиотаж был с гречкой, когда цены только начали расти. Смели всё с прилавков.

«Также и сделали многие торговые точки и представители услуг — закупились нескоропортящимися товарами еще в прошлом году. Наступил 2019 год, и эти организации подняли цены, так как заложили в них свое повышение НДС», — пояснила эксперт.

Однако запасы товара на складах по старым закупочным ценам (как и гречка в доме) уже заканчиваются, и следующая закупка у поставщиков будет по новым ценам — у поставщиков тоже цены выросли из-за повышения НДС.

«Магазины будут вынуждены снова поднимать цены, не из своего же кармана платить новую добавку. Поэтому как минимум еще одна волна роста цен ожидается в ближайшее время, и на пике годовая инфляция действительно может показать цифру 6%», — считает Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России оценивает годовую инфляцию в России в феврале 2019 года в 5,2%, что соответствует ранее представленным данным Росстата.

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