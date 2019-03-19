Москва, 19 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Москва надеется, что по итогам выборов на Украине власть получит «президент мира, а не войны», готовый выстраивать отношения с Россией. Об этом заявил 19 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Возвращение блудного сына. 1668 (фрагмент)

Для Кремля однозначно лучше победа на выборах кандидата, который трезво оценивает реальность и обладает политической мудростью, чтобы стать президентом мира и выстраивать отношения с соседними странами, включая Россию, отметил он.

Песков добавил, что при нынешнем президенте Украины отношений Киева и Москвы ждать не приходится.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент РФ Владимир Путин заявил в Севастополе, что русский и украинский народы никогда не ссорились, но с действующим руководством Украины каши не сварить. Петр Порошенко, отвечая на это, заявил, что не будет «с кем-то там» ни кашу варить, ни на рыбалку бегать.