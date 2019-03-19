Москва, 19 марта, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В механизме мошенничества с вкладчиками компании «Кэшбери» в отношении граждан злоумышленники используют ряд уже устоявшихся приемов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.ю.н., Андрей Моисеев.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

«Во-первых, желание лица заработать, восстановить справедливость, совершить добрый поступок. То есть используют различные эмоции, которые позволяют быстро расстаться с деньгами. Если за этими действиями стоят мошенники, то очевидно, что они пользуются желанием граждан вернуть утраченные средства. Естественно, начиная с малого (запроса незначительных данных). Потом человек «втягивается», дойдя до какой-то точки невозврата, надеясь всё же на положительный исход.

Во-вторых, вызывание доверия. Для этого злоумышленники могут представляться сотрудниками органов, специализированных организаций, показываясь гражданину кем-то вроде единственного спасителя. В-третьих, незнание законодательства», — перечислил эксперт.

Кроме того, предоставления просто персональных данных недостаточно для коллективного иска. К иску необходимо приложить документы, подтверждающие присоединение лица к требованию о защите интересов группы лиц.

В то же время под таким благовидным предлогом персональные данные могут попасть в руки злоумышленников. При этом предоставлены они будут самим гражданином. Само по себе это не является основанием для отказа в защите прав гражданина, но часто становится причиной, когда лицо не обращается ни в какие правоохранительные органы.

«Вообще, коллективные иски вещь популярная, о ней часто слышат в СМИ. Но для России это будущее. Хотя и недалекое. Иски о защите группы лиц подаются в арбитражном процессе с 2009 г. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления лица или решения нескольких лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого возникло такое требование», — пояснил Моисеев.

Сейчас в Государственной думе РФ рассматривается проект закона о порядке рассмотрения исков о защите прав и законных интересов группы лиц (изменения будут внесены в Закон о защите прав потребителей, Арбитражный процессуальный кодекс, а также Гражданско-процессуальный кодекс). Согласно этому проекту, устанавливаются более жёсткие требования к исковому заявлению, подаваемому в защиту прав и законных интересов группы лиц (ГПК), чтобы защитить граждан от мошенников.

«Но этот законопроект 13 февраля 2019 года принят Госдумой только в первом чтении и не стал еще законом. Однако с его принятием гражданам России, конечно, следует более бережно относиться к своим персональным данным, проверять всю получаемую информацию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников. В настоящее время вкладчиков компании пытаются вовлечь в новую криминальную схему.

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