Смоленск, 19 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский совершил внеплановую поездку по областному центру 17 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Губернатор осмотрел состояние улично-дорожной сети, встретился с жильцами одного из аварийных домов, а также побывал в корпусе поликлиники №6 на улице Дзержинского и в клинической больницы скорой медицинской помощи «Красный крест».

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Алексей Островский в рабочей поездке по Смоленску

Глава региона осмотрел состояние участка улично-дорожной сети на площади 60-летия ВЛКСМ — пересечении улиц 25 Сентября, Румянцева, Соколовского, Ломоносова и Трамвайный проезд. Этот участок является одним из самых загруженных в областном центре, а состояние покрытия здесь вызывает серьезные нарекания со стороны автомобилистов. Глава региона поручил вплотную заняться решением этого вопроса кандидату на пост главы Смоленска Андрею Борисову сразу после избрания, отметив, что, по его данным, его кандидатуру на голосовании 20 марта поддержат все фракции в горсовете.

Пресс-служба администрации Смоленской области Дороги Смоленска

Начальник областного департамента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Шукалов доложил главе региону, что ситуация в Смоленске с состоянием дорог — самая сложная за последние годы. Связано это с целым рядом факторов, при этом погодные условия пока не позволяют приступить к массовому ремонту дорог. Проблемой, как отмечалось на встрече, является также недостаток сил и средств у местного муниципального предприятия «Дормостстрой».

"Еще в прошлом году администрация города отказалась от услуг «Смоленскавтодора» — ранее компания выступала как генподрядчик, привлекая муниципальное предприятие «Дормостстрой» в качестве субподрядчика. Но на сегодняшний день со «Смоленскавтодором» контракт не заключен — мы не имеем возможности привлечь его к проведению ремонтных работ. Это решение должно принять новое руководство города», — пояснил руководитель департамента.

Он также добавил, что в этом году Смоленск участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», и по соглашению, которое готовится Минтрансом, на ремонт улично-дорожной сети города будет направлено 660 миллионов рублей, 360 млн составит софинансирование. По словам губернатора, такие деньги на ремонт дорог Смоленск получит впервые. Андрей Борисов обещал это максимально быстро формировать конкурсную документацию и приступать к проведению конкурсных процедур, однако отметил. что серьезная работа по дорожному ремонту может начаться не менее, чем через 45 дней.

«Очевидно, что у муниципального предприятия мощности для объемов такого города, ничтожны. Понятно, что оно может быть или субподрядчиком у «Смоленскавтодора», или вести смежные работы, поэтому, надо, конечно, привлекать в законных рамках и областную организацию», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Островский посетил корпус поликлиники №6 на улице Дзержинского: здание построено в 1936 году и является объектом культурного наследия регионального значения, сегодня его фасад постепенно разрушается. Отвечая на вопрос губернатора о том, почему здание находится в таком состоянии и кто должен заниматься его реконструкцией, начальник департамента по строительству и ЖКХ Елена Соколова отметила, что проблема комплексная — проведение работ необходимо согласовать с департаментом по культуре, а сама реконструкция будет стоить значительных финансовых вложений.

«Принимая во внимание значительную затратную часть, нужно думать, насколько необходимо комплексно проводить ремонт этого здания. Но спасти памятник культуры точно нужно, поэтому хотя бы какие-то минимальные работы надо проводить», — сказал Островский, поручив провести ремонтные работы уже в 2019 году.

Еще одним пунктом поездки губернатора стал дом №4 по улице Смены в Ленинском районе города: о бедственном состоянии этого здания — например, отсутствии канализации — главе региона рассказал в социальной сети один из жильцов.

Как сообщила Елена Соколова, здание должны были снести, когда застройщик начал возведение первой очереди жилищного комплекса по соседству. Однако дом так и не снесли. Несмотря на то, что условие по сносу выполнено не было, администрация города выдала разрешение на строительство второй очереди. Однако отменить незаконное разрешение не удалось: застройщик уже начал привлекать деньги граждан. При этом предписание о сносе дома — так и не выполнено. Губернатор поручил изучить возможности решения вопроса.

В завершение рабочей поездки Островский посетил отделение неотложной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи «Красный крест», где ознакомился с условиями пребывания пациентов, пообщался с ними.