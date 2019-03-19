Москва, 19 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Сами по себе так называемые ипотечные каникулы — явно инициатива правильная и, возможно, просто необходимая в любой стране, но, как правило, их нет в мировой практике, по крайней мере в том виде, как пытаются их трактовать в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Новая инициатива позволит гражданам РФ, заявив о принципиальном нахождении в трудной жизненной ситуации, получить временную отсрочку на выплаты по ипотечному кредиту, но сроком не более шести месяцев. Но, скорее всего, банки от такого решения будут не в восторге. Они получат разрыв в платежах при увеличенном риске, а рисков у них и так достаточно», — пояснил эксперт.

Можно апеллировать к предмету залога по ипотечному кредиту, тут под залогом находится жильё, но что делать, если оно единственное. На уровне Верховного суда РФ пытались отстоять за собственником это единственное жильё, но, когда идёт речь о нескольких квартирах или домах, то тут вопрос интересный. К тому же как именно и при каких условия можно давать максимальную отсрочку и «ипотечные каникулы»? Банкам предмет залога в виде квартиры или дома как непрофильный актив на балансе банка не нужен, им нужны денежные средства, а вот когда они их получат с учётом этих каникул, вопрос с несколькими неизвестными.

«Для рядовых российских граждан ипотечные каникулы — шанс для возможного решения своих денежных и прочих житейских проблем. Но минусы для коррупционных составляющих со стороны банковских служащих, которые принимают конечное решение о наступлении этих каникул, просто с ходу видно невооружённым глазом. Сам по себе институт ипотечных каникул не решит проблему закредитованности людей и не улучшит ситуацию в строительной отрасли, да и для инвестиционно-банковской сферы эта инициатива как «мёртвому припарка», — считает Блинов.

Граждане должны чётко понимать, что в случае если что-то с ними произойдёт, то сразу возникнет вопрос, кто за это будет платить, кто будет исполнять норму закона и кто будет отвечать за неуплату ипотечных взносов.

«Не думаю, что у этой инициативы будет быстрое решение, но сама инициатива хорошая. Ещё больше хотелось бы, чтобы в России ставки по ипотечному кредитованию были на уровне в 3—4% годовых на сроки до 25—50 лет, ведь в мировой экономике стоимость ресурсов находится именно на этом уровне, правда, в валюте. Жители России пока могут только мечтать о такой ставке», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет Госдумы РФ по финрынку предлагает распространить «ипотечные каникулы» на кредиты, полученные до вступления закона в силу.

Читайте также: Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты