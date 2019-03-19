Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Петербург продолжает борьбу за возможность сохранения хостелов и малых отелей в центре города. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM член комиссии Заксобрания Петербурга по туристской индустрии Ирина Иванова, рабочая группа занялась мониторингом ситуации с гостиницами в жилых домах, который должен завершиться примерно через 1,5 месяца.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы в центре Петербурга

Напомним, ранее Госдума приняла закон о запрете гостиничных услуг в жилых домах, Совет Федерации документ отклонил, предложив созвать согласительную комиссию и перенести вступление закона в силу на 2020 год. Однако, как сообщали ИА REGNUM бизнесмены, и этой отсрочки будет недостаточно, чтобы даже попытаться перевести жилой фонд в нежилой, учитывая, что в большинстве зданий исторического центра Петербурга это вообще невозможно в виду охранных обязательств.

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«Клич был дан 10 лет назад бизнесу вложиться и расселить коммуналки, улучшить тем самым социальную жизнь людей, и бизнес это сделал. Оснований, чтобы расторгать с ними договоры, я не вижу», — считает Ирина Иванова.

На ее взгляд, закон, главным идеологом которого является депутат Госдумы Галина Хованская, приведет к возвращению коммунальных квартир в те дома, где их удалось ликвидировать. В качестве одного из путей решения проблемы Иванова предлагает добиваться более серьезной отсрочки для вступления закона в силу, а не всего лишь до начала 2020 года.

«Чтобы мы понимали, как вовлечена в экономику будет данная недвижимости, жилая или нежилая, неважно. Но она должна быть вовлечена в экономику, потому что опять создавать там коммунальные квартиры — это ужасно», — говорит депутат Заксобрания Петербурга.

В качестве второго варианта выхода из положения она видит создание собственного, «петербургского» закона.

«Он должен касаться нашей ситуации, так как у нас особый город, особое отношение к центру. У нас город — архитектурный памятник, и перевести помещение в историческом здании в нежилое, прорубив там дополнительный выход в стене или в окне, невозможно. Здесь нужно идти в тесном сотрудничестве с бизнесом и местными жителями», — добавила Иванова.

Ранее представители гостиничного бизнеса уже предлагали сделать своего рода исключения, создать особые условия для Петербурга и похожих городов, где перевод жилого фонда в нежилой не представляется возможным, а туристическая привлекательность приводит в города слишком много гостей, которых негде размещать. Ирина Иванова не исключила и такого сценария.

«Совету Федерации надо говорить об этом, Хованской и всем остальным. Сейчас так, как они преподнесли закон — все его одобрили. Значит, мы не объяснили, наши аргументы не дошли до них. Надо объединяться с другими регионами», — считает депутат.