Барнаул, 19 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Тому, что актёр и шоумен Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине, есть объяснение. В Алтайском крае такое проходили, когда народ неожиданно для всех выбрал губернатором актёра и юмориста Михаила Евдокимова, напоминает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Шоумен Владимир Зеленский как кандидат в президенты, равно как и юморист Михаил Евдокимов, объявивший в феврале 2004 года о своих губернаторских амбициях, это весьма заметные события политической жизни. Вначале местная политэлита пыталась сформировать в общественном сознании главную мысль: «шут не может быть царем». К примеру, алтайские избиратели, уставшие от деспотичного правления Александра Сурикова (теперь — экс-посол России в Белорусии), рассудили иначе. Евдокимов победил во втором туре, но уже в марте 2005 года были высказаны первые недовольства политикой, проводимой новым губернатором. К недостатку опыта и образования в государственном управлении добавился ещё один негативный фактор: многие представители команды, которая привела его к власти, оказались, мягко говоря, людьми непорядочными и стали прибирать к рукам всё, до чего смогли дотянуться. Губернатору Евдокимову неоднократно грозили импичментом.

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Так что карьера Михаила Евдокимова стала стремительно портиться задолго до автомобильной трагедии, которая привела его к гибели. Не помогали даже приятельские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Так называемый «эффект Евдокимова» теперь часто приводят в пример того, что пироги всё-таки должен печь пирожник, а сапоги тачать — сапожник. Тем не менее в Алтайском крае после смерти Михаила Евдокимова его называют не иначе как «первый и последний народный губернатор». Хотя в столице Алтайского края — Барнауле — его имя до сих пор никак не увековечено».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее украинская общественная организация «Передовые правовые инициативы» обнародовала итоги опроса, согласно которому в предвыборной гонке за президентское кресло лидирует актер Владимир Зеленский (за него готовы проголосовать 34% жителей страны). Второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддерживают 14,22% избирателей.