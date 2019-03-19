Калуга, 19 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Получение калужанам двойных квитанций на оплату вывоза мусора стало центральной темой встречи начальника Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексея Дулишковича с журналистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Начальник Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович

В нарушение норм действующего жилищного законодательства ряд управляющих организаций Калуги начисляют потребителям плату за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами при отсутствии заключенного договора с госпредприятием «Калужский региональный экологический оператор». В отношении управляющих организаций ООО УК «Забота Плюс», ООО «УК «Наш Тайфун», ООО УК «Правград» государственной жилищной инспекцией Калужской области проведены внеплановые проверки, по результатам которых в их адрес были направлены предписания о необходимости устранения выявленных нарушений.

Также Алексей Дулишкович пояснил, что с января 2019 года областным информационным расчетным центром формируется отдельный платежный документ, который включает в себя платежи за обращение с коммунальными отходами. Получателем платежа является предприятие «Калужский региональный экологический оператор». Управляющие компании не вправе выставлять долг гражданам, которые не перечисляют платежи в их адрес за услугу экологического оператора.

«В случае, если оплата произведена дважды, следует обратиться с письменным заявлением о возврате денежных средств в Государственную жилищную инспекцию области или по телефону горячей линии», — сказал Алексей Дулишкович.

Напомним, диспетчерские службы ГП КРЭО в настоящий момент ведут активную работу по составлению полного реестра мест накопления твёрдых коммунальных отходом по всем населенным пунктам Калужской области. Это даст возможность исключить ошибки при выписке квитанций за услуги по вывозу мусора. Уплаченные денежные средства будут зачтены после создания места накопления ТКО.