Киев, 19 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Украинская газета «Сегодня» задается вопросом — почему получилось так, что на Украине цены на многие продукты уже сравнялись или почти достигли европейских цен, хотя наши зарплаты в разы меньше, чем в западных странах и даже в Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Соответствующий материал издания опубликован сегодня, 19 марта.

Газета констатирует, что соль, молоко, подсолнечное масло (по производству и экспорту которого Украина занимает первое место в мире) и курятина на Украине стоят дороже, чем на Западе. Что же касается зарплат, отмечает издание, то на Украине получают меньше всех — «даже белорусы опережают украинцев по средним заработкам в 1,4 раза при сопоставимых ценах на продукты, а в странах ЕС работникам платят больше, чем у нас, в 4−9 раз».

В статье приводится мнение экономиста Олега Пендзина, который назвал причины высокой стоимости продуктов.

«Подсолнечное масло и курятина. За них наш производитель получает возмещение НДС (20% стоимости) от государства, поэтому может себе позволить поставлять эту продукцию за рубеж дешевле, чем продавать внутри страны… Рыночных механизмов для того, чтобы изменить ситуацию, нет, только административные. Что касается молока, то, в отличие от стран ЕС и той же Беларуси, где оно производится в крупных хозяйствах, у нас до 80% пакетированного молока и сливочного масла — из сырья, закупленного у населения. Отсюда высокие затраты на логистику, хранение, ведь перевозимое молоко надо в дороге охлаждать, чтобы оно не скисло. Да и качество селянского молока невысокое», — заявил эксперт.

Впрочем, каких-то глобальных выводов о том, как изменить такое положение дел, издание не делает.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что стоимость приготовления обычного борща со свининой превысила психологический рубеж в 100 гривен, хотя еще год назад не превышала 90 грн.

Более того, эксперты предрекают очередной виток роста цен в апреле примерно на 15%, из-за предвыборных действий власти — монетизации субсидий, индексации пенсий и возможной печати дополнительной денежной массы накануне президентских выборов. Кроме того, подчеркивают специалисты, цены увеличиваются также из-за постоянного повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Согласно данным Государственной службы статистики, наибольшая часть расходов украинцев приходится именно на питание — например, за первый квартал этого года украинцы в среднем потратили на еду 42,1% своих доходов.