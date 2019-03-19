Москва, 19 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. На Проспекте Мира, в непосредственной близости от ВДНХ, достроен и сдан в эксплуатацию уникальный жилой комплекс «Триколор».

Фото предоставлены ЖК «Триколор» ЖК «Триколор»

Из окон нового жилого комплекса вы можете видеть Ботанический сад, территорию ВДНХ, и величественную столичную трассу — Проспект Мира.

Фото предоставлены ЖК «Триколор» ЖК «Триколор»

Жить в «Триколоре» — значит жить в нескольких минутах езды от центра Москвы, но при этом — жить в зеленом, экологически чистом районе, окруженном многолетними парками и традиционными прогулочными зонами. Здесь можно отдыхать с детьми, заниматься спортом или творчеством, и, конечно, постоянно получать удовольствие от жизни.

Фото предоставлены ЖК «Триколор» ЖК «Триколор»

Очевидным плюсом для жителей «Триколора» является развитая инфраструктура района — три школы и семь детских садов в шаговой доступности, а также один из самых больших торгово-развлекательных центров в Москве «Золотой Вавилон».

Пять минут неспешным шагом до станции МЦК «Ростокино» и до станции московского метро «ВДНХ».

Так развивается Москва.

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