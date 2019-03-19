Рыбинск, Ярославская область, 19 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Московские офтальмологи приняли решение удалить глаз 17-летней Анне Васюковой, которая получила травму во время прохождения квеста в Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила мать девушки Светлана Васюкова. В понедельник 18 марта Васюковы вернулись из Москвы в Рыбинск. Операция назначена на 20 мая. Девушка получила травму глаза во время прохождения квеста, ей в лицо прилетела петарда от фейерверка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая Анна Васюкова

«На 19 марта нам назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, при этом на данный момент следствие не признает, что Анне причинен тяжкий вред здоровью. Что касается операции, то мы будем обращаться в областной Департамент здравоохранение на получение бесплатной квоты на нее, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Светлана Васюкова.

В областном управлении СКР по Ярославской области ИА REGNUM подтвердили, что на данный момент ждут результатов медэкспертизы, после чего и будет приниматься решение о возможной переквалификации уголовного дела.

Сама квест-комната в Рыбинске, где случилось происшествие, закрыта. В управлении МЧС по Ярославской области заявляют, что в регионе проведены проверки 13 квест-комнат в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Выявлено 75 нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности.

«Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, персонал не прошел обучение мерам пожарной безопасности, не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, допускается захламление путей эвакуации и блокирование эвакуационных выходов, — рассказали ИА REGNUM о выявленных нарушениях в ГУ МЧС по Ярославской области.

Виновные в нарушениях лица будут привлечены к административной ответственности. Материалы проверок переданы в прокуратуру Ярославской области.