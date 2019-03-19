Якутск, 19 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Якутск прогремел на всю страну: люди, возмущенные изнасилованием местной жительницы гражданином Киргизии, заставили власти отвечать на неудобные вопросы, поставленные результатами неэффективной реализацией миграционной политики. Вызывает интерес тот факт, что в массовых мероприятиях в основном принимали участие представители титульной нации. Наблюдающие за происходящим со стороны эксперты удивляются тому, как все действия большого количества людей были спланированы и организованны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Степанов Слава Якутск

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«В Якутии совершаются сотни преступлений, в том числе изнасилований. То, что очередное изнасилование вызвало такой широкий общественный резонанс, заставляет задать вопрос: кому это выгодно? С одной стороны, это очевидно: выгодно обществу, которое приютило мигрантов, а в ответ получило преступление. С другой стороны, удивляет похвальная организованность массовых мероприятий, их координация и полная управляемость. Поверьте, поспешно, на волне эмоций, организовать за пару часов такое масштабное мероприятие с привлечением такого количества народа просто невозможно. Отсюда можно сделать условное предположение о заранее спланированном характере митинга и последующей встречи с руководством республики. Организаторам нужно было лишь какое-то событие, опираясь на которое, можно запустить весь этот процесс. И хорошо, если речь идёт только о недовольстве в отношении незаконного предпринимательства, которое всегда сопровождает мигрантов, — это понятно и решаемо. Плохо, если мы наблюдаем отработку методов быстрого включения в политический процесс больших масс предварительно «разогретого» народа, преимущественно одной титульной национальности, с помощью которого организаторы могут решать самые разные задачи, вплоть до таких, какие решал майдан», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ветеран подразделений антитеррора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по факту изнасилования в отношении мигранта из Киргизии возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проверяется причастность к нападению на женщину ещё двоих мужчин. Следственный Комитет собирает доказательства. Власти Якутии объясняют произошедшее, в частности, министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин информагентству SakhaNews рассказал, что преступления, совершаемые мигрантами, вызывают наибольший резонанс в обществе.

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«Любые противоправные действия, совершаемые иностранцами, приковывают к себе очень пристальное внимание местного населения. Так происходит по всему миру. Это вызывает огромный резонанс в обществе, плюс ко всему такие факты подогреваются посредством социальных сетей, где порой распространяется недостоверная информация. Преступники пойманы, переданы в Следственный комитет, им предъявлены обвинения. Они будут наказаны по всей строгости закона. Задача всех здравомыслящих людей, жителей многонациональной Якутии — при всем накале эмоций сохранить трезвость ума, объединиться и не позволить разрушить наш мир, в котором мы живём все вместе уже почти четыре столетия», — считает Кириллин.

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