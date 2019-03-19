Киев, 19 марта, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Украина уже сегодня де-факто является восточным флангом НАТО, поэтому официальное получение ПДЧ (План действий по членству в альянсе) в определенной перспективе не является чем-то нереальным, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Свое высказывание чиновник администрации Порошенко сделал в интервью украинскому государственному информагентству «Укринформ», опубликованном сегодня, 19 марта.

Отвечая на вопрос, какую «домашнюю работу» должен выполнить Киев, чтобы получить ПДЧ, Елисеев заявил:

«Я бы скорее говорил о домашней работе в контексте получения полноправного членства в НАТО. Стратегический курс на это был закреплен в феврале в Конституции по инициативе президента… Именно этой цели подчинена нынешняя модернизация украинской армии, которая осуществляется в русле приближения к НАТО и внедрения лучших евроатлантических стандартов. Это делается в том числе и на выполнение закона о нацбезопасности, который был разработан в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из альянса».

ИА REGNUM напоминает, что 17 марта президент Петр Порошенко заявил, что до 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в Европейский союз и в НАТО. Вместе с тем, по его словам, вопрос о ПДЧ можно поднять в декабре 2019 года на Лондонском саммите НАТО. Порошенко уточнил, что соответствующий вопрос сейчас обсуждается — в частности, он написал об этом «на днях» в письме генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.

«К этим крупнейшим организациям мы присоединимся как страна — региональный лидер. Как страна, которая уже существенно усилила восточный фланг альянса. Как страна, которая защитила от российского нашествия не только себя, но и всю европейскую цивилизацию», — заявил Порошенко.

18 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Германском фонде Маршалла заявил, что дальнейшее расширение НАТО не является провокацией.

«Мы уважаем право каждой суверенной нации решать свою собственную судьбу без силы и без вмешательства… Двери НАТО остаются открытыми», — подчеркнул он.