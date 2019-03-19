Красноярск, 19 марта, 2019, 11:19 — ИА Регнум. До сих пор неизвестно, что за объект упал на севере Красноярского края в марте 2019 года, однако в настоящее время существует мнение, что это всё-таки метеорит.

Скриншот с YouTube-канала «Родная Эвенкия» Падающий объект, похожий на метеорит

Жители Эвенкийского района Красноярского края заметили в небе яркий объект вечером 15 марта. Редкое явление было снято на видеорегистратор одного из очевидцев, вскоре видео появилось в интернете. На кадрах видно, как огненный шар, приблизившись к земле, ярко вспыхнул и погас.

Комментарий по этому поводу дали в Русском географическом обществе (РГО). В частности, как сообщили ИА REGNUM в РГО, точные координаты падения неизвестны и могут быть удалены от района наблюдения на 100 км. Свидетели, которые находились на улице, утверждают, что в момент падения почувствовали резкое потепление, уточняют в Российском географическом обществе.

По мнению доктора исторических наук, сопредседателя историко-археологической и этнографической комиссии Красноярского краевого отделения РГО Николая Дроздова, на появившемся в интернете видео наблюдаются явные признаки падения метеорита. Однако есть нюанс — на видео отсутствует метеоритный хвост.

«Но траектория, скорость падения и визуальные признаки свидетельствуют о падении в Эвенкии космического тела, похожего на метеорит», — подчеркнул Дроздов.

Руководитель Эвенкийского отделения РГО Иван Иванов рассказал, что с ним связались специалисты Метеорологического института из Финляндии. Они планируют организовать экспедицию на предполагаемое место падения космического тела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, запись с видеорегистратора с падающим объектом, похожим на метеорит, появилась 15 марта на YouTube-канале «Родная Эвенкия». Уточнялось, что объект был замечен в районе посёлка Учами Эвенкийского района.