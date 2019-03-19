Москва, 19 марта, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на введение нового порядка расчета денежного довольствия малоимущих пенсионеров, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

О необходимости новых правил расчета пенсий для граждан с невысокой страховой пенсией, получающих доплату из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ. Так, из-за того, что индексация затрагивает только размер страховой пенсии, граждане практически не почувствовали рост пенсий, который был обещан в связи с пенсионной реформой с 1 января 2019 года. Так, пенсии в среднем были индексированы на 7%, но доплаты малообеспеченных пенсионеров были урезаны, и пенсии так и остались на уровне прожиточного минимума пенсионера региона.

Законопроект вводит новую методику расчета размера пенсии, а именно — исключает индексацию и ежемесячную денежную выплату из общей суммы пенсионного обеспечения. Так, размер пенсий малоимущих граждан выше уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Закон начнёт действовать с 1 января 2019 года, все пенсии пенсионеров будут пересчитаны к 1 июля 2019 года.

Ко второму чтению в законопроекте также появилась поправка, которая обязывает правительство разработать методику расчёта прожиточного минимума пенсионера для каждого региона. За счет этого регионы не смогут искусственно занижать размер прожиточного минимума, чтобы намеренно снизить размер пенсии и повысить доплату из бюджетной системы.