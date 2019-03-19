Белград, 19 марта, 2019, 11:16 — ИА Регнум.

Православные обычаи призывают прощать врагов, но только личных врагов, а не врагов своей веры и своего народа, поэтому большинство сербов не поймут президента своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 марта, комментируя высказывания Александра Вучича о необходимости «простить НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не сможет забыть бомбардировок НАТО, но должна простить альянс. Действия НАТО были агрессией против Сербии, а теперь альянс хочет видеть ее в своих рядах — Сербия же не стремится в альянс, но хочет иметь с ним «хорошие отношения», сказал Вучич.

«Позиция сербского президента мне непонятна. Да, по православному обычаю мы должны прощать врагов, но только — своих личных врагов, но не врагов своей веры, своей страны и своего народа. Вучич же говорит о НАТО в целом, о его агрессии.

НАТО, напомню, не просто разрушило Белград, другие сербские города. НАТО отняло у многих сербов Родину. НАТО создало условия для отнятия у Сербии Косово — колыбели сербской веры и культуры. НАТО позволило себе поставить задачу сокрушить сербский национальный дух. Эта агрессия привела к многотысячным жертвам. Такое, на мой взгляд, не прощается.

Думаю, что большинство сербов Александра Вучича не поймёт. Даже те, кто готов простить отдельных пилотов или других натовских военных. В данном случае сербский президент явно заигрался в политкорректность. А вот почему он так заигрался, — это важный вопрос, требующий ответа», — отметил Михаил Демурин.