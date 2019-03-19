Простить НАТО: президент Сербии заигрался в политкорректность
Белград, 19 марта, 2019, 11:16 — ИА Регнум.
Православные обычаи призывают прощать врагов, но только личных врагов, а не врагов своей веры и своего народа, поэтому большинство сербов не поймут президента своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 марта, комментируя высказывания Александра Вучича о необходимости «простить НАТО».
Как сообщалось ранее, Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не сможет забыть бомбардировок НАТО, но должна простить альянс. Действия НАТО были агрессией против Сербии, а теперь альянс хочет видеть ее в своих рядах — Сербия же не стремится в альянс, но хочет иметь с ним «хорошие отношения», сказал Вучич.
«Позиция сербского президента мне непонятна. Да, по православному обычаю мы должны прощать врагов, но только — своих личных врагов, но не врагов своей веры, своей страны и своего народа. Вучич же говорит о НАТО в целом, о его агрессии.
НАТО, напомню, не просто разрушило Белград, другие сербские города. НАТО отняло у многих сербов Родину. НАТО создало условия для отнятия у Сербии Косово — колыбели сербской веры и культуры. НАТО позволило себе поставить задачу сокрушить сербский национальный дух. Эта агрессия привела к многотысячным жертвам. Такое, на мой взгляд, не прощается.
Думаю, что большинство сербов Александра Вучича не поймёт. Даже те, кто готов простить отдельных пилотов или других натовских военных. В данном случае сербский президент явно заигрался в политкорректность. А вот почему он так заигрался, — это важный вопрос, требующий ответа», — отметил Михаил Демурин.