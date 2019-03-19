Москва, 19 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Имя политического деятеля, экономиста Егора Гайдара известно 86% жителей России. В настоящее время он вызывает у граждан безразличие (31%), недоверие (19%), антипатию (13%) и осуждение (9%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

За девять лет почти в два раза выросло число граждан РФ, считающих, что реформы, начатые в 1992 году правительством Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику России — с 23% в 2010 году до 44% в 2019 году.

Лишь 15% респондентов полагают, что реформы были необходимы. 10% заявили, что в реформах не было необходимости. Положительное влияние реформ Гайдара на экономику отметили только 1% российских граждан.

Опрос проведен 18 января 2019 года. В опросе приняли участие 1600 жителей России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам эксперта, за годы Второй мировой войны СССР потерял 24% ВВП, а с 1991-го по 1998 год Россия потеряла 48% ВВП, то есть экономика сократилась в два раза больше, чем в результате нашествия гитлеровской Германии.

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