Киев, 19 марта, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В понедельник, 18 марта, в эфире украинского телеканала ICTV Петр Порошенко ответил на вопрос, как именно он собирается выполнять свое обещание «начать возвращать Крым» сразу после президентских выборов. Ранее он говорил, что для «возвращения Крыма» не придется ни воевать, ни даже вести переговоры с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Как выяснилось, «план Порошенко» заключается в том, что западные страны будут вводить против России все новые санкции, Россия «будет вынуждена принимать позицию международного сообщества», потому что «плата за невыполнение будет расти», и в итоге Крым будет «освобожден политико-дипломатическим путем».

Многих наблюдателей удивило, почему при описании этого выдающегося плана президент Украины говорил о себе в третьем лице («платформа, которую предложил президент Петр Порошенко относительно освобождения Крыма»). Но это как раз понятно. Петр Порошенко видит волшебный сон — и предлагает избирателям присоединиться к просмотру.

В этом сне не реальный президент Украины, а его художественный двойник, сильный политик и крепкий хозяйственник, вводит против России все новые и новые санкции. Западные партнеры помогают ему, потому что хотят помочь Украине, в которой уже наступила полная социально-экономическая благодать, и для полного совершенства ей не хватает только Крыма.

Возвращение Крыма в состав Украины возможно только в кино, поэтому Петр Порошенко и предлагает своим избирателям киносценарий. Он не предлагает даже пытаться договариваться, ни с Москвой, ни с крымчанами. Не предлагает ни налаживать жизнь в своей стране, ни воевать за Крым. Все это и невозможно, и не нужно.

В некоторых странах предвыборные кампании существуют для того, чтобы кандидаты обозначили свои реальные планы, а победитель попробовал свой план реализовать. На Украине, где за власть борются мало отличающиеся друг от друга олигархи и их ставленники, все устроено иначе. В свободное от выборов время — распил Родины. Перед голосованием — конкурс на лучшее фэнтези.