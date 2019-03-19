Калуга, 19 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В налоговых органах Калужской области с начала 2019 года уже зарегистрировались порядка 8200 самозанятых граждан, или 19% от самозанятых жителей. По начисленному налогу уже оплачено более 80%. Уплаченная сумма данного вида налога превысила 450 тыс. рублей. Об этом заявил 18 марта на заседании регионального кабинета министров руководитель Управления Федеральной налоговой службы по области Андрей Ламакин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nalog-briz.ru От самозанятых граждан больших налогов не дождаться

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, от самозанятых граждан больших налогов область не дождётся. Губернатор дал поручение налоговикам: учитывая, то в регионе населения меньше, чем в других областях, участвующих в эксперименте по самозанятым, нужно, чтобы в процентном отношении Калужская область показывала пример в этой работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе уже появились отдельные работодатели, которые пытаются перевести сотрудников на режим самозанятых, для чтобы облегчить налоговую нагрузку предприятий по выплате социальных взносов.

Так называемый налог на профессиональный доход с 1 января 2019 года тестируют в четырех российских регионах: Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарии. Данный налог предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наемных работников.