Новосибирск, 19 марта, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области куры за год снесли миллиард яиц, производство мяса птицы за тот же период времени составило 80,2 тысяч тонн. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, яйца и курятина теперь будут экспортироваться в рамках нового нацпроекта — объёмы и географию экспортных поставок планируется расширить и выйти на новые направления — Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

jackmac34 Яйца

По оценкам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, на начало года в хозяйствах всех категорий региона содержалось более 8,5 млн голов птицы. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает первое место по валовому производству яиц.

Лещенко отметил, что работа по производству и экспорту мяса птицы и яиц с этого года ведется рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Новосибирская является профицитным регионом по производству яйца и поставляет свою продукцию птицеводства в регионы Сибири и Дальнего Востока, а также в Казахстан и Монголию. Поэтому у нас есть все возможности для того, чтобы выполнять задачи нацпроекта и наращивать объем экспорта», — подчеркнул министр и отметил, что предприятиям птицеводства ежегодно оказывается господдержка по всем направлениям, предусмотренным государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы».

В 2018 господдержка составила 139,4 млн рублей, на этот год запланировано 135 млн рублей.

Для примера, продукция птицефабрики «Ново-Барышевская» реализуются по всей России. Кроме того, более 26 млн штук пищевых яиц ежегодно экспортируется в Монголию и республики Средней Азии и уже планируется расширение экспорта. Главные отличительные особенности продукции этой птицефабрики — отсутствие кормовых антибиотиков при производстве, использование кормов растительного происхождения, а также сбалансированный рацион по витаминно-минеральному составу.

Отметим, что на территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются восемь птицефабрик промышленного типа. Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в пяти районах области: Искитимском, Новосибирском, Коченевском, Каргатском и Черепановском. Наиболее крупные предприятия: ОАО «Новосибирская птицефабрика», ОАО птицефабрика «Ново-Барышевская», АО «ПРОДО Птицефабрика Чикская», ОАО «Птицефабрика «Евсинская».