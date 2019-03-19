Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Станцию метро «Туристская», которая должна была появиться сразу после «Беговой» на зеленой (третьей) линии петербургского метрополитена, решено переименовать. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

«Заменить слова «Туристская» — севернее пересечения улиц Оптиков и Туристской словами «Богатырская» — севернее пересечения Богатырского проспекта и Туристской улицы», — говорится в документе.

Таким образом, станцию было решено еще и «подвинуть», изменив ее локацию.

Согласно тому же постановлению, переместится и станция «Шуваловский проспект», которая должна следовать за «Комендантским проспектом» на фиолетовой ветке метро и, согласно старому проекту, должна была также стать пересадочным узлом на зеленую линию — через станцию «Зоопарк», когда этот «самый большой в Европе» зоопарк еще планировалось там строить.

Теперь станцию «Шуваловский проспект» подвинули от проспекта Авиаконструкторов северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов. Впрочем, условное название «Зоопарк» — «Шуваловский проспект» в постановлении все еще используется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта вице-губернатор Эдуард Батанов подписал постановление, которое изменило сроки госконтракта на ввод Фрунзенского радиуса — станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — с декабря 2018 года на 31 августа 2019 года.

Ранее стало известно, что в петербургском метро не будет станции, увековечивающей имя первого мэра Ленинграда/Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Такое решение приняла городская Топонимическая комиссия.