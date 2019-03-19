Симферополь, 19 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Международный детский центр «Артек» планирует установить новый рекорд посещаемости, приняв на отдых до 50 тысяч человек, после завершения строительства лагеря Солнечный. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе МДЦ.

Марина Каширская ИА REGNUM Путь в «Артек»

«В 2019 году детский центр готовится к новому достижению — он примет 150-тысячного артековца с момента воссоединения. Также в ближайшее время может быть обновлен рекорд и по числу побывавших в МДЦ ребят — до 50 тысяч человек за год», — отметили в МДЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в «Артеке» побывали шесть тысяч детей и подростков, в 2015 — 19 тысяч, в 2016 — 30 тысяч. В 2017 году «Артек» побил собственный абсолютный рекорд посещаемости, приняв почти 40 тысяч детей, в том числе около двух тысяч из других стран.

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