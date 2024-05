Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило графический роман «Включая её имя и лицо» сценариста Никиты Лаврецкого и художницы Ольги Ковалёвой. Дебютная работа авторов рассказывает о буднях странного восьмиклассника Алексея, живущего в Минске эпохи нулевых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сюжету, подросток находит успокоение в окружении случайных людей, упиваясь одиночеством и часами забытья на еженедельных аниме-сходках. Именно там Алексей пытается подружиться c самой на первый взгляд неприметной девочкой Ангелиной, надеясь, что она разделит с ним «тёплую ванну обыденности». Авторам комикса удалось передать то ощущение подростковой неловкости и неуверенности, которое довелось испытать многим из нас.

Работа над романом велась в течение четырех лет с перерывами на другие проекты. Как признаются авторы, одной из главных трудностей было сохранение долгосрочной мотивации довести масштабный проект до конца. Кроме того, учитывая, что это дебют, — найти свой авторский голос.

«Мы всё ещё находимся в поисках собственного авторского голоса, поэтому о нашем успехе в этом вопросе судить читателю. На данном этапе речь, скорее, шла о том, чтобы разобраться, что нам нравится (в плане стиля рисунка и сценария), и осознать, кто из знаменитых авторов комикса нас вдохновляет и почему. В отсутствие ярко выраженной национальной школы любое художественное решение такого плана автоматически обретает смысловую нагрузку», — отмечает Никита Лаврецкий.

Он добавил, что Ольгу вдохновляла графика работ «То самое лето» Джиллиан Тамаки и Killing and Dying Эдриана Томинэ. Фаворитами самого сценариста стали графические романы о взрослении I Never Liked You Честера Брауна и «Спокойной ночи, Пунпун» Инио Асано.