Киев, 19 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В некоторые исторические периоды лучше вообще не иметь никаких отношений с руководителями соседних стран, чем создавать видимость таких отношений; заявление президента России — сигнал не только в Киев, но и в Прибалтику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 марта, комментируя высказывания Владимира Путина о действующей власти Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщалось ранее, на встрече с представителями крымских общественных объединений президент России заявил, что русский и украинский народы никогда не ссорились, а «непонимание у нас только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений».

Отношения с Украиной начнут налаживаться только тогда, когда на Украине «восторжествует здравый смысл». Пока же, по словам Путина, некоторые действия украинских властей «вызывают оторопь и недоумение», и ему подчас хочется спросить: «З глузду з'їхав, чи шо?» («Ты что, с ума сошёл?»)

«Очень хорошо, что в умах нашей власти созрело понимание, что есть исторические периоды, когда лучше вообще не иметь никаких отношений с теми или иными руководителями иностранных государств, чем создавать их видимость, придерживаться некой картинки «добрососедства». Как говорится, «время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий».

Чтобы «собрать камни» российско-украинских отношений, совершенно точно надо провести черту между собою и всеми, кто во главу угла для себя поставил нанесение вреда нашей стране и нашему народу. И уж тем более — с теми, кто явно потерял разум. Этот подход даст свой результат.

Уверен, что падение уровня поддержки Петра Порошенко связано во многом с этим — с понимание простыми людьми очевидной истины: даже если Порошенко вновь окажется на посту президента, Россия с ним дела иметь не будет, как не будет иметь дела ни с кем из очевидных русофобов, а без России Украине не прожить.

Вижу в этой позиции послание из Москвы не только украинцам, но и прибалтам, некоторым другим нашим соседям. Теперь важно её последовательно выдерживать», — отметил Михаил Демурин.