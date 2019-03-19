Москва, 19 марта, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку предлагает распространить ипотечные каникулы на кредиты, полученные до вступления закона в силу, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Госдума в первом чтении обсудит законопроект об ипотечных каникулах, ими можно будет воспользоваться определенным категориям граждан в течение полугода, один раз.

Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Также предлагается обсудить возможность введения права заемщика о применении «ипотечных каникул» на кредиты на жилье, не относящегося к сегменту предметов роскоши.

Однако профильный комитет предлагает еще больше сократить число претендующих на каникулы.

В законопроекте установлены критерии отнесения конкретного заемщика к категории заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Комитет считает целесообразным «конкретизировать период, когда произошли события, относящие заемщика к категории попавших в сложную жизненную ситуацию, в т.ч. соотнести указанный период с датой заключения договора ипотечного кредита (займа), относительно которого заемщик предъявляет требование о введении «ипотечных каникул», и с датой предъявления требования о введении «ипотечных каникул»».