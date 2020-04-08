Калуга, 19 марта, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В деревне Хвощи Износковского района Калужской области во время тушения пожара в доме 17 марта были обнаружены тела 85-летнего хозяина дома и его 82-летней супруги. Как сообщил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тимофей Кандалов, по данному факту проводится доследственная проверка.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Следователи провели осмотр места происшествия и другие первоначальные мероприятия. Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. Очаг и причина пожара устанавливаются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Калужской области при ликвидации пожара в частном доме в деревне Беликово Сухиничского района были обнаружены тела пожилых супругов — мужчины и женщины 1930 года рождения.