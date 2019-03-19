Рыбинск, Ярославская область, 19 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Руководитель ООО «ИнвестСтройПроект» присвоил денежные средства участников долевого строительства жилого дома в городе Рыбинск Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. В отношении главы компании возбуждено уголовное дело. Согласно материалам предварительного следствия, застройщик получил от дольщиков 6 156 385 рублей 46 копеек, деньги присвоил, а к строительству дома даже не приступал. Продажи квартир ООО «ИнвестСтройПроект» осуществляло в 2015—2016 годах. Проектная декларация предполагала строительство на улице Свободы в Рыбинске 6-ти этажного жилого дома на 52 квартиры с подземной автопарковкой. Начать стройку планировалось в октябре 2015-го, а завершить в декабре 2017 года. Общую стоимость работ сама компания-застройщик оценивала в 123 миллиона 745 тысяч рублей. Потерпевшими по уголовному делу на данный момент признаны пять жителей Рыбинска. Сам руководитель ООО «ИнвестСтройПроект» находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.