Москва, 19 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Федеральный закон о фейковых новостях, который подписал президент России Владимир Путин, нужен обязательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Закон, устанавливающий ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков), работает в первую очередь против сообщений в социальных сетях», — пояснил политолог.

Блогеры обсуждают почему-то ограничение критики представителей власти, но закон защищает и экономические субъекты, которые теряют бизнес или их акции на биржах падают из-за фейковых новостей.

«Фейк — это огромная проблема для всего мира, и аналогичные законы приняты во многих странах мира», — подчеркнул Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», устанавливающие ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков) и оскорбление государственных символов.

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