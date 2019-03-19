Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило графический роман «Дневник штормов» Юлии Никитиной. Комикс рассказывает о путешествии художницы из Салехарда к Карскому морю и трудностях борьбы с тревожным расстройством, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бумкнига «Дневник штормов»

Бумкнига «Дневник штормов»

Несмотря на постоянное чувство беспокойства, Юлия отправилась в 11-дневное путешествие, организованное специально для комикса. На своём пути она встретила разных людей, которые помогли ей увидеть горы Полярного Урала, шахтёрские поселки Воркутинского кольца и шторм на Карском море.

«Каждый день я рисовала от десяти страниц, фиксируя произошедшие события. Конечно, сложно было определить единую линию истории, выбрать из всех событий дня самые важные для книжки. Но когда я заметила, что общая линия, тема проявилась, я старалась держаться ее. Это тема контроля, вопрос о способности человека управлять событиями жизни и точно следовать плану», — рассказывает Юлия корреспонденту ИА REGNUM.

Бумкнига «Дневник штормов»

Важную часть комикса составили не только описания удивительных мест и людей, которые встретились на пути художницы, но и её внутренние переживания. Девушка уже много лет борется с тревожными расстройствами и откровенно рассказывает об этом в своём графическом романе.

Бумкнига «Дневник штормов»

«Мне важно было честно рассказать о своем путешествии и о своих чувствах в процессе. С тревогой и близкими проблемами я живу уже много лет, и это часть моей жизни, которую не получится проигнорировать. Эти особенности всегда проявляются в стрессовых ситуациях, при взаимодействии с незнакомыми людьми, при планировании больших приключений. А это приключение я начала планировать ещё зимой 2017 года, так что успела как следует перепугаться и подумать обо всем, что может пойти не так», — признается Юлия.

Юлия Никитина родилась и выросла в Салехарде, училась в Тюмени, затем — в Санкт-Петербурге. Сейчас она занимается иллюстрацией, печатной графикой и ведёт Мастерскую комиксов в Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ.