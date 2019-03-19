Москва, 19 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил травлю семьи девочки, написавшей письмо президенту РФ, и заявил о намерении взять шефство над ее семьей, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Озверевшие односельчане травят семью, она уволилась, по-моему, хотят переехать в другое место… Ненависть к соседу… Травят и травят… Зависть… Чудовищно. Мы постараемся взять ее под свое шефство», — заявил Жириновский журналистам в Госдуме.

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором попросила помочь семье в покупке мини-трактора. СК по Псковской области сообщил, что угрозы девочке не подтвердились.