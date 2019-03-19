Москва, 19 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В начале новой торговой недели рубль продолжил укреплять позиции, отправив доллар к новым минимумам с августа 2018 года. Пара доллар/рубль вплотную подошла к отметке 64 руб., набрав за день без малого 0,5%. Евро/рубль тем временем ушла под отметку 73 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«За текущей невозмутимостью российской валюты стоит ряд факторов. Во-первых, рубль заметно осмелел с началом налогового периода с крупными выплатами, который будет поддерживать нашу валюту до конца месяца.

Во-вторых, сказываются ожидания боле мягкой позиции ФРС США. Причем этот фактор помогает активам развивающегося сегмента в целом. В-третьих, доллар на Форексе продолжает торговаться неуверенно и в основном пребывает под давлением», — пояснил эксперт.

Немаловажно и то, что западные санкции оказались не такими жесткими, как многие опасались, и на фоне сезонно сильного профицита текущего счета в первом квартале — неплохое подспорье для рубля.

«Что касается перспектив дальнейшего роста, уверенный пробой уровня 64 руб., который представляет собой сильное сопротивление, маловероятен. Но его «прокол» в моменте не исключен, особенно если Федрезерв на грядущем заседании нанесет удар по доллару, а нефти останется на высоких позициях», — считает Николаев.

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